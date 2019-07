Op Schiphol vertrekken woensdagmiddag- en avond vrijwel geen vliegtuigen, omdat er een storing is in het systeem dat de vliegtuigen op de luchthaven van brandstof voorziet. Een woordvoerder van de luchthaven bevestigt dat het probleem waarschijnlijk pas "diep in de avond" verholpen zal zijn. Niet uitgesloten wordt dat het probleem donderdagochtend pas opgelost is.

Inmiddels zijn 180 vluchten van en naar Schiphol geannuleerd en zijn er meer dan tweehonderd vertraagd, valt af te lezen van de officiële informatiekanalen van de luchthaven. Dat aantal kan nog oplopen. Deze cijfers beschrijven de situatie op Schiphol vanaf de start van de storing tot woensdagavond laat.

Polderbaan dient als tijdelijke parkeerplaats voor vliegtuigen

Doordat er amper vliegtuigen kunnen vertrekken vanaf Schiphol is er ook geen plek voor gelande vliegtuigen.

Het gaat om ongeveer zeventig vliegtuigen die 'vast' staan. De passagiers zitten vast in de gelande vliegtuigen. Zij kunnen het toestel niet uit en wachten tot er plek is om uit te kunnen stappen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Polderbaan tijdelijk geldt als een parkeerplaats.

Last van de hitte hadden die passagiers niet, want de airco doet het nog gewoon in die vliegtuigen. De reizigers hebben volgens claimorganisatie AirHelp geen recht op een financiële vergoeding.

Slechts 'incidenteel' kan een vliegtuig vertrekken vanaf Schiphol

Vanaf Schiphol kan volgens de woordvoerder "incidenteel" een vliegtuig vertrekken. Het gaat dan om vliegtuigen die nog voldoende brandstof aan boord hebben om naar een volgende bestemming te vliegen.

Voor de meeste vliegtuigen geldt dat echter niet en die zullen moeten wachten met vertrekken tot de storing is opgelost.

'Oplossing is nog niet gevonden'

Als Aircraft Fuel Supply, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het functioneren van het tanksysteem, een oplossing voor het verhelpen van de storing heeft gevonden, dan kunnen vliegtuigen een half uur later weer vertrekken. "Maar die oplossing is nog niet gevonden", aldus de woordvoerder. "Er is ook geen zicht op hoelang dat gaat duren."

De oorzaak van de storing in het brandstofsysteem is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het niet door de warmte komt.

Zomervakantie drukste periode van het jaar voor Schiphol

Schiphol adviseert reizigers om informatie over hun vlucht in de gaten te houden via de website of app van de luchthaven of door contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij waarmee ze vliegen.

De luchthaven vraagt reizigers om op zoek te gaan naar een plaats om te overnachten en daarvoor niet de servicebalies te benaderen. Dat mensen massaal hotels zoeken, wordt bevestigd door het Hilton Airport Schiphol Hotel. Een woordvoerder vertelt aan NU.nl dat het hotel volgeboekt zit.

De zomervakantie is voor Schiphol de drukste periode van het jaar. In de maanden juli en augustus verwerkt de luchthaven een stroom van bijna dertien miljoen passagiers.

Begin augustus verwacht Schiphol de grootste drukte. Passagiers die op vakantie gaan en reizigers die terugkeren van vakantie zijn dan op de luchthaven.