Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag laten weten dat een persoon in beeld is gekomen die mogelijk ooggetuige is geweest van handelingen van terrorismeverdachten Abdelaziz en zijn broer Fatah A. in Syrië. De verklaring zou zo heftig zijn dat ervoor wordt gekozen deze nog niet naar buiten te brengen.

De officier van justitie voegde op de inleidende zitting in de zaak tegen de mannen hieraan toe dat ook de veiligheid van de getuige nog onvoldoende gewaarborgd kan worden.

"Het horen van getuigen over de in Syrië begane misdrijven is buitengewoon lastig", aldus het OM. "Net als dat we de afgelegde verklaringen qua inhoud zorgvuldig moeten kunnen toetsen."

Abdelaziz A. zou een hooggeplaatst figuur zijn geweest binnen de terroristische organisatie Jabhat al Nusra, een groepering die inmiddels is ontbonden en uiteengevallen.

Verdachte zou gesproken hebben over deelname aan moord

De officier van justitie vertelde woensdag dat verschillende getuigen onderschrijven dat Abdelaziz A. een belangrijk figuur binnen de terreurorganisatie was en in contact stond met de leider van Jabhat al Nusra, Abu Mohammad al Julani.

Een van die getuigen zegt dat Abdelaziz A. aan hem heeft verteld dat hij betrokken is geweest bij de moord op gewapende mannen die in een bus op weg waren naar het Syrische Homs. Abdelaziz A. zou actief hebben meegedaan aan die moordpartij.

Man voelt zich bedreigd na verhaal over werken voor AIVD

De man was woensdag niet op zitting aanwezig en zijn advocaat Peter Plasman vertelde dat hij al twee maanden zijn cel niet is uitgekomen omdat zich bedreigd voelt.

De dreiging zou zijn ontstaan nadat Nieuwsuur in mei meldde dat Abdelaziz A. als informant heeft gewerkt voor de AIVD. Plasman liet weten dat zijn cliënt van bewaarders te horen heeft gekregen dat er in "negatieve en bedreigende zin" over hem werd gesproken.

Man aangehouden na te zijn herkend in Amsterdamse De Balie

Abdelaziz A. werd in september 2017 in het Amsterdamse debatcentrum De Balie als jihadistische strijder herkend. Ruim een jaar later werd hij aangehouden.

De man verblijft sinds in 2014 in Nederland en verkreeg onder een valse naam en met een vervalst Syrisch paspoort een tijdelijke verblijfsvergunning. Zijn ex-vriendin Ans Boersma zou hem mogelijk hebben geholpen aan valse documenten.

De advocaat van Boersma, Maarten Pijnenburg, laat desgevraagd aan NU.nl weten dat ze vrouw nog steeds wordt verdacht, maar al enige tijd niks meer te hebben gehoord.

Boersma ontkent te hebben geweten van verleden vriend

De officier van justitie zei op zitting dat er een telefoongesprek tussen Boersma en Abdelaziz A. is beluisterd en dat de man aan haar vertelt dat hij na vrijlating uit de gevangenis in 2011, naar Jabhat al Nusra is gegaan.

Zelf ontkent Boersma kennis te hebben gehad van het mogelijk strafrechtelijk handelen van haar ex-vriend.