In Eindhoven is de temperatuur woensdag gestegen tot 39,3 graden, meldt Weerplaza. Sinds de start van de metingen was het nooit eerder zo warm in Nederland. Het oude record uit 1944 is daarmee officieel uit de boeken. In Warnsveld werd het destijds 38,6 graden.

Volg de laatste ontwikkelingen van de hitte in Nederland in ons liveblog.

Het 75 jaar oude record sneuvelde al eerder op de woensdag door hoge temperaturen in de gemeente Gilze en Rijen, waar het liefst 39,2 graden werd. Later volgden ook de Limburgse plaatsen Ell en Arcen met dezelfde temperaturen.

In heel Nederland is het woensdag tropisch warm. De temperaturen komen overal ruim boven de 30 graden uit. Vanwege de hitte heeft het KNMI code oranje afgegeven. Ook het Nationaal Hitteplan is van kracht.

"Het nieuwe temperatuurrecord komt door de combinatie van uitzonderlijk warme lucht uit Noord-Afrika, volop zonneschijn en uitgedroogde zandgrond in Noord-Brabant en Limburg", aldus Ben Lankamp, meteoroloog bij Weerplaza.

Het was woensdag al uitzonderlijk vroeg heet. In Maastricht was de temperatuur om 9.45 uur al opgelopen tot 30 graden. Ook dinsdag was het erg warm. Nederland beleefde zelfs de warmste 23 juli die ooit is gemeten. In De Bilt steeg het kwik tot 31,7 graden.

Grote kans dat warmterecord donderdag alweer sneuvelt

De kans is groot dat het algemene warmterecord donderdag alweer sneuvelt. Volgens Weerplaza is de atmosfeer dan nog een "fractie warmer dan op woensdag". Mogelijk kan het kwik dan stijgen tot 40 graden. De kans daarop is het grootst in Zeeuws-Vlaanderen en in Noord-Brabant.

Na een broeierige nacht is het vrijdag nog niet gedaan met de hitte. In een groot deel van het land loopt de temperatuur dan op naar 35 tot 38 graden. Zaterdag neemt de temperatuur met enkele graden af, maar blijft het tropisch warm. Pas vanaf zondag komt er verkoeling.