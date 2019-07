Nederland gaat gebukt onder een tropische hitte. De temperaturen komen woensdag en donderdag ruim boven de 30 graden uit en het heeft er alle schijn van dat op een van deze dagen het 75 jaar oude warmterecord gaat sneuvelen. Meteoroloog Ben Lankamp van Weerplaza legt NU.nl uit waardoor het momenteel zo warm is.

Aanvoer van tropische lucht uit Noord-Afrika

Volgens Lankamp is de aanvoer van warme lucht vanuit het zuiden de belangrijkste oorzaak van de huidige hitte in Nederland. "In dit geval gaat het om tropische lucht uit Noord-Afrika, die via Spanje, Frankrijk en België onze kant op is gekomen. Ook in het noorden van Afrika is het warmer dan normaal", aldus de meteoroloog.

"Op 1,5 tot 2 kilometer hoogte is het hierdoor 20 graden. Mensen die weleens in de bergen komen, weten dat het per 100 meter die je stijgt ongeveer 1 graad koeler wordt. Omgekeerd werkt dit hetzelfde. Wanneer het op 1.500 meter hoogte 20 graden is, ligt de temperatuur op de grond rond de 35 graden. Vanwege andere factoren tel je daar 2 graden bij op."

"Om de temperatuur in die bovenlaag te meten, laten meetstations in heel Europa ongeveer elke zes uur een weerballon op. Op basis van de temperatuur in de atmosfeer maken zij dan een weersverwachting."

Bel van warme lucht trekt snel op

"De bel van warme lucht trekt vrij snel in noordelijke richting over Europa. Hierdoor heeft die bel weinig kans om zijn warmte kwijt te raken en af te staan aan andere luchtlagen."

"Die bel moet eigenlijk het bochtje om richting Duitsland, maar daarboven ligt een hogedrukgebied. Hierdoor komt de bel boven ons land tot stilstand. Een deel van die warmte gaat de Noordzee op, waardoor de bel wat van zijn warme karakter verliest."

"Het gebeurt af en toe, maar het blijft bijzonder dat warme lucht vanuit Afrika zo ver optrekt. In het weekend verdwijnt de hete lucht uit Nederland."

Er is een gebrek aan wind

"Er staat een zwakke wind. Hierdoor blijft de warmte dicht bij de grond hangen en ontstaat een broeierige laag, die je kunt vergelijken met asfalt dat siddert van de hitte. Het wordt minder heet als het waait. De lucht mengt dan beter, waardoor het afkoelt."

Nog altijd droogte op veel plekken

"Op veel plekken in Nederland is het nog steeds erg droog. De neerslag, die onlangs gevallen is, is al weer verdampt. Een droge en verdorde bodem warmt sneller op. Groen gras is bijvoorbeeld koeler dan geel of bruin gras. Ook zandgrond, die met name in het oosten voorkomt, warmt sneller op dan de kleigrond in het westen."