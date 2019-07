De voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi zou zich schuilhouden in Dubai, meldt De Telegraaf woensdag op basis van bronnen binnen het Openbaar Ministerie (OM).

De man wordt samen met Saïd R. gezocht voor het geven van de opdracht voor meerdere liquidaties. Of R. ook in Dubai verblijft, is niet duidelijk.

Een woordvoerder van het Landelijk Parket wil niet ingaan op het verhaal van De Telegraaf. Wel zegt hij dat er 29 tips zijn binnengekomen naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht.

In het televisieprogramma werden verouderingsfoto's van Taghi en R. getoond. Vakantiegangers werden opgeroepen uit te kijken naar de twee. "Twintig van die tips zijn bruikbaar", aldus de zegsman.

In diezelfde aflevering liet justitie al weten dat de twee mannen zich mogelijk in Dubai ophielden, maar ook Colombia, Mexico of Spanje werden genoemd. Het is volgens de politie ook mogelijk dat de twee mannen plastische chirurgie hebben ondergaan.

Mannen bij verstek vervolgd

De twee mannen staan sinds maart 2018 op de Nationale Opsporingslijst van de politie. Voor de gouden tip die tot de aanhouding van een van de twee leidt, is een beloning van 100.000 euro uitgeloofd.

Het OM maakte onlangs bekend dat Taghi en R. bij verstek zullen worden vervolgd voor hun vermeende aandeel in vijf liquidaties, drie pogingen tot moord en evenveel voorbereidingen daarop.

In het onderzoek dat de naam Marengo draagt, staan naast Taghi en R., veertien verdachten terecht.