De veertigste editie van het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen is definitief afgelast, omdat de organisatie niet aan de veiligheidseisen van de gemeente kan voldoen en zodoende geen vergunning kan krijgen.

Eerder werd al bekend dat het evenement niet in augustus maar in september zou plaatsvinden. Woensdag maakt het bestuur echter bekend dat de onderhandelingen met de gemeente niet tot een oplossing hebben geleid.

"We hebben elke mogelijkheid bekeken, zoals het verplaatsen van het evenement tot na de zomer en het terugbrengen van twee weekenden naar één. Desondanks voldeden de plannen niet aan de door de gemeente gestelde eisen", meldt voorzitter Bjorn van Dijl van het bestuur van de Stichting Internationaal Vuurwerkfestival.

"Gezien de hoeveelheid tijd die alle voorbereidende werkzaamheden in beslag nemen, is een nieuwe datum voor het Vuurwerkfestival in september al niet meer haalbaar."

'Elk jaar een strijd met alle eisen'

"Elk jaar is het een strijd met beveiligers, verkeersregelaars en pendelbussen. Maar zo ver zijn we deze keer niet eens gekomen", zegt organisator Van Dijl tegen het AD. "We hadden een heel nieuw veiligheidsplan opgesteld en daar werden weer nieuwe eisen aan gesteld. Op een gegeven moment zijn we ingehaald door de tijd en hebben we de witte vlag gehesen."

Na een evaluatie van de editie van vorig jaar eiste de gemeente aanpassingen op het gebied van onder meer bereikbaarheid van het terrein voor hulpdiensten en het voorkomen van "onbeheersbare drukte", zo laat een gemeentewoordvoerder weten.

Onduidelijkheid over volgende edities

Volgens de organisator is het Internationaal Vuurwerkfestival deels aan het eigen succes ten onder gegaan. Vorig jaar aanschouwden 400.000 mensen de show. "Nu werd me gevraagd welke garantie ik kon geven dat er niet nog meer bezoekers konden komen. Dat kan ik natuurlijk niet."

Of het festival volgend jaar wel weer zal plaatsvinden, kan Van Dijl niet zeggen. "Dat is afhankelijk van veel factoren, waaronder geld." De gemeente Den Haag hoopt dat het evenement volgend jaar wel kan doorgaan.