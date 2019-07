Nederland heeft woensdag opnieuw te maken met een tropische dag. In bijna heel het land komt het kwik boven de 30 graden uit. De kans is dan ook groot dat er net als op dinsdag warmterecords zullen sneuvelen.

Het was woensdag al vroeg warm. In Maastricht was de temperatuur om 9.45 uur al opgelopen tot 30 graden. In Eindhoven en Gilze en Rijen lag de temperatuur rond het middaguur rond de 35 graden.

Na een warme nacht zal de temperatuur woensdagochtend snel stijgen. Rond een uur of 11.00 was het bijna overal al tropisch warm met temperaturen tussen de 28 en 32 graden. In Limburg kan de temperatuur zelfs oplopen tot 39 graden.

Met de te verwachte waarden is er opnieuw kans op een warmterecord. De warmste 24 juli ooit werd in 1994 gemeten. Het werd toen 34,1 graden in De Bilt. In Gilze en Rijen, vlakbij Tilburg, kwam de thermometer op deze datum al eens op 35,5 graden uit.

Code oranje geldt tot en met vrijdag

Het KNMI heeft voor heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden, code oranje afgegeven. De waarschuwing vanwege de extreme aanhoudende hitte geldt tot en met vrijdag. Ook is het Nationaal Hitteplan van het RIVM sinds dinsdag van kracht.

Het RIVM waarschuwt mensen met een kwetsbare gezondheid die klachten kunnen ondervinden van de warmte. Ook roept het instituut op goed te letten op mensen die kwetsbaarder zijn, zoals baby's, ouderen en chronisch zieken.

ANWB heeft het opvallend druk

De monteurs van de Wegenwacht van de ANWB hebben het opvallend druk, meldt een woordvoerder. "Op een normale werkdag hebben wij tussen de 3.300 en 3.500 pechgevallen te verwerken", legt hij uit. "Dat aantal halen wij vandaag ook. Dat is voor een vakantiedag erg veel."

De werknemers van de Wegenwacht doen over het algemeen langer over het werk dan normaal. "Alle onderdelen van de auto zijn gloeiend heet, dus moeten ze meer tijd en meer voorzorgsmaatregelen nemen", legt de zegsman uit. "Soms moeten ze ook een auto eerst de schaduw in slepen voordat zij aan de slag kunnen."

Ook Schiphol heeft maatregelen genomen vanwege de hitte. Het asfalt van de taxibanen kan 45 tot 50 graden worden, meldt de luchthaven. Op sommige plekken besproeit Schiphol het asfalt om te voorkomen dat de zware vliegtuigen het asfalt vervormen.

Een trekker sproeit water op het gloeiende asfalt van een taxibaan op Schiphol. (Foto: Schiphol)

Veel ouderen niet bewust van invloed hitte op werking medicatie

Uit onderzoek van het Rode Kruis is gebleken dat 80 procent van de ouderen in Nederland niet bewust is van de invloed die de hitte kan hebben op de werking van bepaalde medicijnen.

Volgens de organisatie kunnen sommige medicijnen in combinatie met de warmte de temperatuur van het lichaam beïnvloeden. Dit zijn bijvoorbeeld medicijnen die worden gebruikt bij een luchtwegaandoening, diabetes, hart- en vaatziekten of psychische ziekten.

Volgens het onderzoek neemt slechts 5 procent van de ondervraagde ouderen bij hitte maatregelen, zoals het raadplegen van de bijsluiter of langsgaan bij een huisarts of apotheek.