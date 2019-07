Dinsdag is officieel de warmste 23 juli ooit gemeten in Nederland. Om 17.50 uur was het in De Bilt 31,7 graden, waarmee het oude warmterecord uit 2013 met 0,1 graad is gebroken, meldt Weerplaza. Woensdag wordt het nog heter en is de kans op 39 graden inmiddels groot.

De Bilt was niet de warmste plek in Nederland, maar wordt van oudsher gebruikt als graadmeter voor het weer in Nederland. Ook het KNMI is in de Utrechtse plaats gevestigd.

De hoogste temperatuur werd dinsdag met 34,6 graden in Eindhoven gemeten. De hoogste waarde ooit op een 23 juli was 35 graden, in 1911 in Maastricht.

Het koelt dinsdagavond maar langzaam af. De minima liggen in de nacht van dinsdag op woensdag tussen de 18 en 25 graden, meldt Weerplaza. Met name in de steden blijft het de komende nacht plakkerig warm.

Komende dagen grote kans op nieuw algemeen hitterecord

De komende dagen krijgt Nederland te maken met extreme hitte en dus nog hogere temperaturen. De maxima liggen volgens Weerplaza woensdag ruim boven de 30 graden. Plaatselijk kan het woensdag 39 graden worden. Donderdag kan het kwik zelfs tot 40 graden stijgen.

De kans is groot dat op een van deze dagen het algemene hitterecord van 38,6 graden eraan gaat. Die temperatuur werd op 23 augustus 1944 afgelezen van een thermometer in het Gelderse Warnsveld.