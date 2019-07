De rechtbank in Den Haag heeft Oussama A. (24) dinsdag 7,5 jaar cel opgelegd voor het plegen van een oorlogsmisdaad en deelname aan de strijd in Syrië en Irak tussen 2014 en 2016. Niet eerder werd een jihadist hiervoor veroordeeld in Nederland.

A. poseerde lachend naast een gekruisigde persoon in IS-strijdgebied in Syrië. Hij plaatste de foto op Facebook. Naar het oordeel van de rechtbank is dit een oorlogsmisdaad.

Reda N., die samen met A. terechtstond, moet 4,5 jaar de cel in. Ook hij is schuldig bevonden aan het vechten voor de terroristische organisatie Islamitische Staat en het voorbereiden en bevorderen van terroristische misdrijven tussen medio 2014 en medio 2016.

Ook heeft hij twee personen geronseld, onder wie een meisje van destijds zestien jaar oud. Zij wisten Syrië en Irak overigens niet te bereiken.

Tijdens zittingen in de zaak hielden beide mannen vol dat ze niet hadden deelgenomen aan de gewapende strijd, maar werkten in een ziekenhuis. Utrechter A. en Leidenaar N. waren overigens niet samen in Syrië en Irak.

Mannen al eerder veroordeeld in Turkije

Zowel A. als N. heeft in Turkije vastgezeten voor in Syrië gepleegde daden. Dit is volgens de rechtbank meegenomen in de straf die nu is opgelegd.

Het Landelijk Parket zegt tevreden te zijn dat de rechtbank in Den Haag hun redenering dat al in Turkije veroordeelde Syriëgangers onder omstandigheden wel degelijk opnieuw vervolgd kunnen worden, heeft gevolgd.