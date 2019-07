We zijn de 30 graden voorbij! Om 12.30 uur was het in Gilze-Rijen 31 graden Celsius.Het weerinstituut KNMI heeft verspreid over het land weerstations die de temperatuur meten De strijd om het eerst aantikken van de 30 graden Celsius ging tussen de weerstations in Woensdrecht, Gilze-Rijen en Volkel en het weerstation op Maastricht-Aachen Airport.De Bilt, de vestiging van weerinstituut KNMI, is de graadmeter van de temperatuur in Nederland. Daar was het rond het middaguur 28,4 graden Celsius.Terschelling is het koelst, daar is het 'slechts' 22,4 graden Celsius.