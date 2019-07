Zonnestudio's hebben ondanks tropische hitte nog steeds klanten



Je zou het misschien niet zeggen met dit weer, maar er zijn vandaag ook gewoon mensen die naar de zonnestudio gaan. "Ik zit zelfs tot en met 29 augustus volgeboekt", zegt de eigenaresse van Loes Sun & Beauty in Roelofarendsveen. "Mensen komen ook vandaag voor hun kuur, waarmee ze zich voorbereiden voor hun zomervakantie. Dat is heel handig hoor. Ze hebben dan alvast een laagje opgebouwd."



Bij zonnestudio Sunday's in Den Bosch zijn tot nu toe al acht klanten langsgekomen voor een zonnesessie. "Dat is iets minder dan normaal", vertelt een medewerkster. Om aan de buitenhitte te ontsnappen is een zonnebank niet eens een slecht idee. De zonnebank zelf is weliswaar een stuk warmer, "maar klanten kunnen wel de airconditioning aanzetten, waardoor er een lekker briesje is", legt zij uit.



Zonnestudio SunCare in Venlo hanteert vanwege de extreme hitte een tropenrooster en is overdag gesloten. Klanten zijn daar tussen 17.00 en 21.00 uur welkom voor een portie kunstmatige zonneschijn. Woensdagavond maakten enkele mensen daar gebruik van, aldus de eigenaar.