Honderden reizigers urenlang vast in gestrande Eurostar-trein

De gestrande Eurostar-trein die op weg was naar Londen is inmiddels geëvacueerd. Door een storing aan de bovenleiding was de airconditioning uitgevallen, waardoor het zeer warm werd in de trein, bevestigt een woordvoerder van Eurostar in gesprek met NU.nl.



Zo'n zeshonderd treinreizigers hebben de schaduw opgezocht "in een soort hoge tunnel" vlak bij Halle, een plaats niet ver van Brussel. Volgens de zegsvrouw is een andere trein onderweg om de gestrande reizigers op te pikken. Vanwege de storing rijden er momenteel in beide richtingen geen Eurostar-treinen tussen Brussel en Londen



De trein strandde rond 11.00 uur. Rond 14.30 uur was het inmiddels zo warm geworden in de wagons dat de passagiers naar buiten zijn gelaten. Nadat de stroomvoorziening in de trein was uitgevallen, hield een batterij in de trein de stroom en airco een tijdje op gang. Nadat ook de batterij uitviel, werd het bloedheet in de trein, zo klaagden reizigers op Twitter.



Het is onbekend of er Nederlanders in de trein zaten. Eurostar laten weten geen mededelingen te doen over de identiteit van de reizigers. Ook is onduidelijk hoelang de storing gaat duren. Mensen die voor woensdag een kaartje hadden geboekt voor een Eurostar-trein, kunnen hun geld terugkrijgen.