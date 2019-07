Het KNMI heeft voor de komende dagen code oranje afgegeven. De kans is klein dat deze code nog wordt opgewaardeerd tot code rood, meldt een woordvoerder van het weerinstituut. "Dit is in Nederland nog nooit gebeurd in het geval van hoge temperaturen", legt hij uit.



"Er is geen wiskundige formule voor zo'n besluit. Dat nemen we altijd in overleg met diverse grote partijen zoals ProRail, Rijkswaterstaat en het ministerie. Er moet dan echt sprake zijn van een situatie waarin het weer leidt tot maatschappelijk ontwrichting." Dit is een paar keer het geval geweest bij zware sneeuwval. "We denken niet dat tijdens deze hittegolf het punt wordt bereikt dat we overgaan tot deze grote maatregel."