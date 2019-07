Het hitterecord in het Verenigd Koninkrijk lijkt ook te zijn gesneuveld. De Britse meteorologische dienst (Met Office, red.) meldt een voorlopig meetresultaat van 38,7 graden op een meetstation in de buurt van de botanische tuin van de universiteit van Cambridge. Het oude record stamde uit 2003 en bedroeg 38,5 graden. Dat werd destijds gemeten in Faversham, een plaats in het zuidoosten van Engeland.



Het meetresultaat is voorlopig, omdat eerst zorgvuldig moet worden gecheckt of de meting klopt, aldus het Met Office.