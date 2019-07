Twee mensen zijn maandag uit een bootje gevallen in de 3e Merwedehaven in Dordrecht. Ze zijn in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten waren massaal uitgerukt omdat er in totaal vier opvarenden zouden zijn, maar dat bleek achteraf niet te kloppen.

De zoekactie in Dordrecht is direct gestaakt nadat duidelijk werd dat er maar twee personen in het rubberen bootje zaten. Het betreft een recreatievaartuig.

Het lijkt erop dat de boot met hoge snelheid tegen de kade is aan gevaren en vervolgens is omgeslagen, vertelt een woordvoerder van de brandweer Zuid-Holland Zuid. De toedracht wordt nog onderzocht door de politie.

De hulpdiensten, die rond 15.30 uur werden ingeschakeld, waren massaal ter plaatse. Er werd direct een grote zoekactie opgezet. Zo waren er onder meer drie duikteams en twee traumahelikopters.

Ook de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) werd ingeschakeld. Agenten zochten vanuit een helikopter met een warmtebeeldcamera naar de vermisten.