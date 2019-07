De man die op 5 mei 2018 in Den Haag drie mensen heeft neergestoken, was volgens de rechtbank volledig ontoerekeningsvatbaar. Er was geen sprake van een terroristische daad. Malek F. krijgt tbs met dwangverpleging opgelegd.

Volgens de rechter is de "persoon van de verdachte essentieel" bij de veroordeling. Uit verklaring van deskundigen is volgens de rechter duidelijk gebleken dat de man "ernstige paranoïde wanen" had tijdens zijn daad.

"Hoewel de man afschuwelijke strafbare feiten heeft gepleegd, is hij geen strafbare dader", verduidelijkte de rechtbank. "Hij wordt daarom ontslagen van alle rechtsvervolging."

De uit Syrië gevluchte F. stak vorig jaar op 5 mei op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag willekeurig drie mensen neer. Zij raakten levensgevaarlijk gewond, maar overleefden alle drie. In verklaringen lieten de slachtoffers weten nog steeds te lijden.

F. had volgens de rechter niet het doel om mensen vrees aan te jagen en daarom is er geen sprake van een terroristisch oogmerk. "Ook al zijn door zijn daad mensen wel angstig geworden", aldus de rechter.

Rechtbank: Man wilde duivelsaanbidders doden

Wel was er sprake van voorbedachten rade en dus drievoudige poging tot moord. Het kan de man namelijk worden aangerekend dat hij al langer het plan had om mensen te doden en op 2 mei 2018 met dat doel een mes kocht.

De man verklaarde zelf dat hij op de dag van zijn daad van een vogel de opdracht kreeg om mensen neer te steken. Het ging volgens F. om duivelsaanbidders.

De rechtbank neemt deze verklaring over en ziet zich gesteund door de eerder genoemde getuigenissen van de deskundigen over zijn waanbeelden. "De man deed voor zijn daad zelfs aangifte van achtervolging door duivelsaanbidders."

De rechtbank erkende dat de man extremistische en radicale ideeën op nahield, maar dat dit het gevolg was van zijn "paranoïde psychose".

Advocaat F. waarschuwt cliënt voor kans op hoger beroep

Een van de advocaten van F., Job Knoester, zegt in een reactie tegen NU.nl, het vonnis goed te gaan bestuderen omdat er tbs is opgelegd en geen behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis, zoals door de verdediging betoogd.

De veroordeling leidt volgens Knoester tot het intrekken van de verblijfsvergunning van de man en dat maakt verlof onmogelijk. Zelf reageerde F. opgelucht op het vonnis, maar heeft Knoester hem proberen duidelijk te maken dat het Openbaar Ministerie (OM) nog in hoger beroep kan gaan.

OM gaat wel van uit van terroristisch oogmerk

Het OM eiste vijftien jaar en tbs met de overtuiging dat F. wel handelde met een terroristisch oogmerk. Hoewel deels ontoerekeningsvatbaar, was de man niet zo ziek als hij deed voorkomen.

Het OM komt desgevraagd later maandag nog met een reactie op het vonnis.