ProRail heeft voor donderdag een 'code rood' afgegeven voor verkeersleiders. De spoorbeheerder gaat honderden extra medewerkers en storingsploegen inzetten om verstoringen als gevolg van de hitte zo snel mogelijk te verhelpen. De kans op verstoringen is op donderdag "aanzienlijk groter dan op een normale dag", aldus een woordvoerder.

Het gaat om "vele honderden" extra medewerkers op strategische plekken. "Reizigers moeten zeker rekening houden met verstoringen en andere problemen", stelt de zegsman.

Meteorologen verwachten dat de kans groot is dat het kwik donderdag in sommige delen van het land de 40 graden gaat aantikken.

Als het heter wordt dan 25 graden, treedt bij ProRail een noodprotocol in werking. "Niet alleen de rails zelf kunnen uitzetten. Maar ook bijvoorbeeld de spoorleidingen zijn niet altijd bestand tegen dit soort temperaturen", legt de woordvoerder uit.

De spoorstaven worden naar verwachting zo'n 70 graden; bij uitzetting kunnen zogenoemde 'spoorspattingen' ontstaan.

'Neem altijd water mee de trein in'

Bovendien kunnen treinen uitvallen of stil komen te staan, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. "Als de airco in een trein uitvalt, kan de temperatuur snel oplopen. Zeker in die moderne treinstellen waar de raampjes niet meer open kunnen."

Er staan op strategische punten donderdag ploegen klaar met water om treinreizigers die vast komen te zitten zo snel mogelijk van water te voorzien. "We raden reizigers ook met klem aan donderdag vooral zelf water mee te nemen."

Medewerkers van ProRail mogen donderdag ook blauwe zwaailichten voeren als zich een noodsituatie voordoet.

NS zet alleen treinen met airco in

De NS kan niet zeggen of de dienstregeling donderdag wordt aangepast. "Het is lastig inschatten waar eventuele problemen zich zullen voordoen", stelt een woordvoerder in gesprek met NU.nl. Wel haalt de NS oude dubbeldekkers, die geen goede airconditioning hebben, de komende dagen van het spoor af. "Die worden vervangen door treinstellen die wél airco hebben."

De NS laat bovendien weten dat op negentig stations een waterbijvulpunt is geïnstalleerd. Daar kunnen reizigers hun waterfles voor of na een reis bijvullen.

Ook Rijkswaterstaat stelt hitteplan in werking

Ook Rijkswaterstaat neemt komende dagen extra maatregelen vanwege de verwachte hoge temperaturen. Vanaf dinsdag 10.00 uur wordt het hitteprotocol in werking gesteld. Dat protocol houdt in dat Rijkswaterstaat voor alle pechgevallen die langs de snelwegen stranden direct een berger inschakelt. "De berger zorgt ervoor dat de weggebruiker zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen wordt gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats."

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers zich goed voor te bereiden en alert te zijn bij hitte. "Neem voldoende drinkwater mee, mede omdat de concentratie door hitte kan afnemen. Daarnaast is het ook handig om een paraplu mee te nemen, deze kan als parasol dienen als je bij pech veilig achter de vangrail op een weginspecteur of de berger wacht."