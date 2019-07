Bij een een meubelfabriek op een industrieterrein in de Gelderse plaats Culemborg heeft maandagmiddag een zeer grote brand gewoed. Van het gebouw is niet veel meer over, laat een woordvoerder van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan NU.nl weten.

De brandweer had het vuur rond 13.30 uur onder controle. Meerdere korpsen uit de regio zijn nog aanwezig om de laatste vlammen te blussen. Meetploegen van de brandweer hebben geen gevaarlijke stoffen gemeten, aldus de zegsman.

De brand brak rond het middaguur uit bij Cartel Living B.V., een Nederlandse producent van designmeubelen. In het pand waren meubelen en houten grondstoffen opgeslagen.

Dikke zwarte rookwolken waren maandag aan het begin van de middag tot ver in de omgeving te zien, blijkt uit berichten op Twitter. De rook trok naar het oosten in de richting van Wijk bij Duurstede. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren te sluiten als zij last hebben van de rook.

Verbetering: Een brandweerwoordvoerder sprak eerst van een brand in een bedrijfsverzamelgebouw. Later bleek dat de brand alleen in de meubelfabriek woedde.

Rookwolken van de brand in Culemborg waren tot in de wijde omtrek te zien. (Foto: NU.nl/Hanneke Louw)