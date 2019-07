De kans dat het Nederlandse hitterecord van 38,6 graden uit 1944 donderdag sneuvelt, is meer dan 50 procent, zegt RTL-weerman Reinier van den Berg. Weerplaza schat de kans op het breken van het warmterecord op 60 procent.

Raymond Klaassen, meteoroloog bij Weerplaza, schat in dat áls het record gebroken wordt, dat langs "de zuidelijke grens van Nederland" gebeurt.

Ook Van den Berg merkt dat gebied aan als kansrijk, en voegt daar het oosten van Nederland aan toe. "Bossen hebben een verkoelende werking en zandgronden hebben juist een verwarmend effect. Ik denk dat het oosten en het zuidoosten de beste papieren hebben om het record te breken."

Hoe hoog de temperatuur donderdag exact wordt, is nog lastig te voorspellen, maar het zou Van den Berg "niet verbazen" als de temperatuur dicht bij de 40 graden komt. "Misschien is dat zelfs nog wat aan de bescheiden kant, maar er zijn nog veel mitsen en maren."

Klaassen zegt ook dat alles "goed moet vallen". Als er bijvoorbeeld een zeewind opsteekt, zorgt die voor verkoeling. "Die kans is niet heel groot, maar we moeten die kans niet uitsluiten. Daarnaast kan er nog bewolking ontstaan, als gevolg van bijvoorbeeld een bui die woensdag in België of Frankrijk ontstaat."

KNMI wil nog geen voorspelling doen

Het KNMI wil nog geen voorspelling doen over het breken van het warmterecord, dat in augustus 1944 in het Gelderse Warnsveld werd genoteerd.

"Er is een kans dat het warmterecord gebroken gaat worden, maar we vinden het nog te vroeg om te zeggen hoe groot die kans is", aldus een woordvoerder. "Maar we zien dat de grootste kans erop donderdag is."

'Warmterecord is voor weerman kers op de taart'

De warmte van komende week wordt veroorzaakt door warme lucht die vanuit Noord-Afrika en Spanje richting Nederland stroomt. Ook vorig jaar rond deze tijd gebeurde dat. Toen dreigde het warmterecord eveneens gebroken te worden, maar dat gebeurde uiteindelijk net niet.

"De bel met warmte trok toen snel richting het oosten, waardoor het in Duitsland erg warm werd", weet Klaassen. "Het lijkt erop alsof die warme bel donderdag wel over Nederland gaat trekken."

Als het record gebroken wordt, zorgt dat voor een dubbel gevoel bij Van den Berg. "Dit soort temperatuurrecords hebben natuurlijk grote gevolgen voor het leven van ons en de natuur, maar aan de andere kant is dit de kers op de taart. We zijn er de laatste tien jaar een aantal keer best dichtbij geweest, het wordt ook weleens tijd dat het hitterecord eraan gaat."