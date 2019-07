Vijf militairen en ex-militairen zijn maandag door de rechtbank in Arnhem vrijgesproken in de zaak rond de vermeende misstanden die hebben plaatsgevonden op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Er is niet genoeg bewijs tegen de verdachten.

De mannen zouden volgens justitie hebben meegewerkt aan vernederingen, seksueel geweld, pesten, intimidatie en agressie-incidenten.

Hoewel de rechtbank meldt dat er uit rapportages van onderzoekscommissies inderdaad is gebleken dat er sprake was van misstanden, is er te veel twijfel of de gedragingen door de verdachten "zijn begaan in de ten laste gelegde periode".

"Want bij uitvoerige bestudering van de inhoud van de bewijsmiddelen blijken er te veel onwaarschijnlijkheden en tegenstrijdigheden in en tussen alle verklaringen te bestaan. Daarnaast is er geen forensisch-technisch bewijs."

De misstanden vonden in 2012 en 2013 plaats op de kazerne in Schaarsbergen en tijdens oefeningen van de mortiergroep in Duitsland.