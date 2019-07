De man die zaterdag dood werd aangetroffen in een berm in Nijmegen is de Albanese politicus Festim Lato, meldt de Albanese krant Gazeta Telegraf. Het zou gaan om een politieke moord.

Lato was zelfverklaard president van Chameria, een niet-erkende regio op de grens van Albanië en Griekenland.

Angelo Aliu, de zelfverklaarde premier van de republiek Chameria, heeft op Facebook geschokt gereageerd op de dood van Lato. Hij noemt het overlijden van zijn politieke collega "een politiek gemotiveerde moord op Chameria".

De politie meldde eerder al uit te gaan van een misdrijf. Over de identiteit van de man kan de politie nog niets zeggen.

Volgens Omroep Gelderland verbleef Lato de afgelopen jaren in een afgelegen huis in het Gelderlandse Afferden. Hij zou bij particulieren en bedrijven schulden hebben gehad die in de miljoenen euro's liepen. In april zou hij persoonlijk failliet zijn verklaard door de rechtbank in Zutphen.

Diplomaat Jeroen Zandberg laat aan de omroep weten dat Lato "zaken deed met ondernemers die geen btw betalen". Daardoor zou hij een aantal schimmige overeenkomsten hebben gesloten. "Hij bracht veel contant geld de grens met Albanië over."