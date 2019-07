Een man die op verdenking van mishandeling was aangehouden en geboeid achter in een politieauto was gezet, is het zaterdagavond gelukt om te ontsnappen. Lang duurde zijn vrijheid niet, aangezien hij zondagochtend bij een vriend in de auto werd aangetroffen, meldt een wijkagent uit het Noord-Hollandse Heemstede.

De agenten die de man aanvankelijk hadden aangehouden, waren na de arrestatie van de verdachte nog even weggegaan voor de afhandeling van opstootjes en ongeregeldheden.

Toen de politiemensen terug bij de auto kwamen, bleek de verdachte gevlogen, aldus een politiewoordvoerder.

Zondagochtend kwam de politie de man toevallig weer op het spoor, toen ze afging op een melding van een automobilist die zou zijn doorgereden na een ongeval. Iets later kwam een melding binnen dat er mensen bij een auto lachgas zouden gebruiken.

Het bleek de auto te zijn die bij de aanrijding betrokken was. De verdachte zat achter in die auto, nog steeds geboeid. "Hij mocht weer bij ons instappen", schrijft de wijkagent.