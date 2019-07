Aankomende week is een nieuwe hittegolf op komst, waarbij de temperaturen mogelijk oplopen tot ruim boven de 30 graden. Dat meldt Weeronline zondag. De maximale temperatuur zou 37 graden op donderdag zijn, verwacht het KNMI.

Na de zware regen van afgelopen zaterdag, lopen de temperaturen weer op. Maandag kunnen de temperaturen oplopen tot tussen de 23 en 25 graden in de kustgebieden en 26 tot 29 graden in de rest van het land.

Het kwik loopt dinsdag mogelijk verder op naar 28 tot 29 graden in het noordwesten en 30 tot 34 graden in de rest van Nederland. Woensdag en donderdag kan de temperatuur de 40 graden gaan naderen in Oost-Brabant en Noord-Limburg.

Deze temperaturen kunnen de absolute warmterecords in Nederland breken, stelt Weeronline. Het huidige landelijk julirecord werd gebroken in 2006, toen er 35,7 graden werd gemeten in De Bilt.

Om daadwerkelijk tot een hittegolf te komen, moeten de temperaturen maandag tot en met vrijdag boven de 25 graden zijn, waarvan drie dagen minstens 30 graden.