Een schietpartij vlakbij metrostation Kraaiennest in de Amsterdamse Bijlmer heeft in de nacht naar zondag het leven gekost van een man. Volgens Het Parool gaat het om Inchomar Balentien, een Amsterdamse crimineel die in 2013 een eerdere aanslag op zijn leven ternauwernood overleefde.

Agenten kregen meldingen binnen van de schietpartij rond middernacht. Wat er precies gebeurd is wordt nog onderzocht. De identiteit van het slachtoffer is nog niet officieel vrijgegeven.

Het Parool schrijft dat Balentien in 2015 de krant al eerder benaderde omdat hij vermoedde dat rivalen een nieuwe aanslag op hem wilden plegen, bij zijn huis in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. Balentien zou nooit aan het Openbaar Ministerie hebben willen vertellen wie hem in 2013 had(den) willen laten vermoorden.

De laatste paar ritten van metrolijn 53 richting Gaasperplas konden door het incident niet meer stoppen op halte Kraaiennest, schrijft de Amsterdamse vervoersdienst GVB op Twitter.