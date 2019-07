Een overleden persoon die zaterdag is aangetroffen in Nijmegen, is volgens de politie omgekomen door een misdrijf. Over het overlijden is verder niets bekend.

De politie meldt dat de omgeving van de Nieuwe Ubbergseweg, waar het lichaam werd gevonden, is afgezet. De plek wordt in de nacht van zaterdag op zondag bewaakt, zodat zondag het onderzoek kan worden voortgezet.

De overleden persoon werd volgens De Gelderlander aangetroffen in de berm. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht.

De politie vraagt mensen die informatie over deze zaak hebben zich te melden.