Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle provincies in verband met een groot aantal onweersbuien die vanaf de middag over het land heen trekken. Door de warme temperaturen, het kan zo'n 28 graden worden, nemen de buien in kracht toe.

Code geel gaat van kracht om 13.00 uur en blijft in het merendeel van het land tot 21.00 uur actief.

De onweersbuien gaan gepaard met zware windstoten tot 75 kilometer per uur en in het oosten van het land kan het gaan hagelen. Pas aan het einde van de dag klaart het iets op.

Ook de wind speelt aan het begin van de zaterdag een rol. Tot vroeg in de middag kan een vrij krachtige tot krachtige wind gevoeld worden, met name in de kustgebieden.

Het blijft tot diep in de nacht naar zondag bewolkt, terwijl ook dan af en toe nog een spat regen kan vallen. Het koelt dan af naar een graad of 15. De weersvoorspelling voor de zondag zelf ziet er vooralsnog droog en erg zonnig uit.