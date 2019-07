Afgelopen vier dagen vond de 103e editie van de Vierdaagse in Nijmegen plaats. Vrijdag kwamen de eerste deelnemers al tegen het einde van de ochtend binnen. In totaal deden er ruim 40.000 lopers mee uit 77 verschillende landen.

Op dinsdagochtend beginnen 44.702 wandelaars aan de 103e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. De deelnemers worden op feestelijke wijze uitgezwaaid bij de start.

De wandelaars hebben voor het eerst in de geschiedenis de Waalbrug bij Nijmegen voor zich alleen. Rijkswaterstaat is bezig aan een jaren durende renovatie van de brug uit 1936. Daarvoor gelden tal van versmallingen en afzettingen. Omdat er te weinig ruimte is voor het wandellegioen en ander verkeer tegelijk, moeten zelfs voetgangers en fietsers tot woensdagmorgen een omweg maken over andere bruggen over de Waal.

De populaire app waarmee thuisblijvers Vierdaagselopers kunnen volgen, raakt dinsdag overbelast. Met de Vierdaagse-app is precies te volgen waar elke deelnemer aan de Vierdaagse zich bevindt.

De tweede dag van de Vierdaagse heet ook wel Roze Woensdag, de dag waarop er al 25 jaar veel festiviteiten voor mensen van alle seksuele geaardheden zijn. Ervaren Vierdaagselopers trekken daarvoor ook roze kleding aan.

Woensdag hebben 42.691 wandelaars de tweede dag van het wandelevenement gehaald. Dat zijn er iets meer dan in 2018, toen het de eerste twee dagen erg warm was.

De eikenprocessierups laat de Vierdaagseloper met rust. De wandelmars gaat deels door gebieden waar extreem veel rupsen zaten, maar het Rode Kruis zag tot donderdagmiddag geen enkele loper met klachten. Het Rode Kruis kon zich dus vooral focussen op de blaren. In totaal werden 17.523 blaren geprikt.

De eerste deelnemers komen tegen het einde van de ochtend aan. De vroege binnenkomers moeten tot 12.00 uur wachten voor ze hun Vierdaagsekruisje kunnen ophalen. Vrijdag proberen 41.580 lopers de feestelijke intocht in Nijmegen te halen.

(Beeld: Pro Shots)