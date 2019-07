De identiteit van de vrouw die op 22 juni is gevonden in een weiland in het Zeeuwse Westdorpe, is nog steeds onbekend. De politie denkt dat de vrouw om het leven is gebracht.

De politie heeft vrijdag informatie in het Frans en Engels verspreid over de zaak, in de hoop dat mensen die meer weten zich zullen melden.

De blanke vrouw, die tussen de 50 en 65 jaar oud is en rossig haar heeft, droeg geen kleding toen ze werd gevonden. Haar lichaam lag op enkele meters van de Belgische grens. Ze had geen sieraden om.

Agenten melden daarnaast dat ze littekens heeft van operaties.

De locatie waar de vrouw is aangetroffen. (Foto: politie Zeeland-West-Brabant).