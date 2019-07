Vanaf komende week kunnen we in Nederland zomerse dagen verwachten. Gedurende de week kan de temperatuur lokaal oplopen tot 35 graden.

Komend weekend blijft het nog wisselvallig, schrijft Weerplaza. Zaterdagochtend trekken er nog buien vanuit de Noordzee ons land binnen. Gedurende de dag krijgt het hele land te maken met die buien, met kans op onweer en windstoten. De temperatuur kan in het zuidoosten dan al oplopen tot 28 graden.

Zondag en maandag zullen droger verlopen. Er komt meer ruimte voor de zon, maar de wind houdt aan. De temperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden.

Dinsdag stijgt het kwik aanzienlijk en zullen waarschijnlijk tropische temperaturen worden bereikt. De wind neemt af en het kan regionaal 32 graden worden. Woensdag blijft de temperatuur stijgen, tot 35 graden in het binnenland. De zonkracht kan een waarde tussen 7 en 8 bereiken.

Kans op landelijke hittegolf

Met de stijgende temperaturen is er kans op een regionale en misschien zelfs landelijke hittegolf. Daarvoor moet de temperatuur vijf dagen boven de 25 graden uitkomen, en op drie van de vijf moet het zelfs warmer zijn dan 30 graden.

Het is niet de eerste periode met tropische temperaturen dit jaar. Vorige maand was de eerste regionale hittegolf van het jaar in Noord-Limburg.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) activeerde toen het Nationaal Hitteplan voor het midden, zuiden en oosten van het land. Het hitteplan is een waarschuwing voor hitte en de risico's die dit met zich mee kan brengen. Het is nog niet bekend of het plan ook voor komende week wordt geactiveerd.