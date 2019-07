De vrijdag begint zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. In de loop van de dag komen er echter dikke wolkenvelden het land binnendrijven. Het wordt 22 tot 26 graden.

Met name in het zuiden van het land wordt het erg zonnig. Desalniettemin worden de warmste temperaturen vrijdag in het oosten gemeten. In het hele land is het vrijwel windstil.

In het noorden van het land kan het in de loop van de avond, wanneer de zon achter de wolken verdwijnt, nog wel gaan regenen, maar ook daar blijft het grote delen van de dag droog.

De bewolking die 's avonds komt opzetten, blijft tot diep in de nacht naar zaterdag. Het koelt dan af naar een graad of 17.