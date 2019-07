Een op de drie huisartsenposten in Nederland heeft in het afgelopen jaar een patiënt gehad die fysiek geweld gebruikt heeft tegen een arts of assistent. Daarnaast wordt bij de helft van de huisartsenposten minstens eens per week met geweld gedreigd over de telefoon, schrijft Trouw op basis van eigen onderzoek.

De krant werkte samen me InEen, de landelijke vereniging van huisartsenposten, en verstuurde een vragenlijst naar alle vijftig huisartsenpostenorganisaties. Meer dan de helft deed aan het onderzoek mee.

Zes op de tien posten denken dat er meer met geweld gedreigd wordt dan in de afgelopen vijf jaar. Daarbij worden voorbeelden genoemd als patiënten die dreigen met een mes of pistool terg te keren naar het ziekenhuis en medewerkers opzoeken en bedreigen via sociale media. Volgens Trouw spelen de problemen in zowel grote als kleinere steden.

'Men heeft verkeerde gedachte bij huisartsenzorg'

De stijging wordt geweten aan de gedachte dat huisartsenzorg de hele dag beschikbaar is voor gewone zorg. "Maar bij een dergelijke praktijk gaat het alleen om zaken die niet kunnen wachten tot de volgende dag", aldus programmamanager Astrid Scholl van InEen.

Daarnaast kampt drie kwart van de posten met problemen om de juiste medewerkers aan te stellen. Volgens Scholl verhelpt het gegeven dat medewerkers van huisartsenpraktijken vaak bedreigd worden dat zeker niet.

Trouw probeert een beeld te krijgen van hoe vaak de werknemers te maken hebben met geweld en bedreiging, omdat het aantal incidenten bij praktijken landelijk niet wordt bijgehouden.