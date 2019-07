Een zeer grote brand in de Groningse Oosterparkwijk heeft donderdagavond een erotischemassagesalon aan de Oliemuldersweg in de as gelegd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen, wel moesten zo'n veertig woningen worden ontruimd.

De brandweer kreeg rond 23.00 uur een melding over de brand binnen. Aanvankelijk werd opgeschaald naar een middelbrand, maar tegen 23.30 uur werd opnieuw opgeschaald, naar een zeer grote brand.

Huishoudens in de omgeving werden met een NL-Alert gewaarschuwd voor de vrij forse rookontwikkeling. Geadviseerd werd om ramen en deuren te sluiten. De rook zou op kilometers afstand te zien zijn geweest.

Rond middernacht had de brandweer de vlammenzee onder controle. De brandweer liet aan RTV Noord weten dat ze het pand gecontroleerd uit laat branden. De eigenaren van de ontruimde huizen in de omgeving zijn inmiddels weer teruggekeerd naar hun woning. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk.

De massagesalon is het tweede erotische etablissement binnen een maand dat in rook opgaat in de buurt van Groningen. Eind juni werd door een forse brand partyclub Swingers Dream aan de Winschoterweg verwoest.