De Nederlandse Staat is vrijdag volgens de Hoge Raad aansprakelijk voor de gebeurtenissen na de val van de Bosnische enclave Srebrenica in 1995, maar wel in mindere mate dan het hof eerder oordeelde.

Het hof besloot eerder dat de nabestaanden 30 procent van de geleden schade konden claimen; dat is nu teruggebracht naar 10 procent.

Over de hoogte van het schadebedrag dat geclaimd kan worden, is nog niets bekend. Omdat de 'Moeders van Srebrenica' mogelijk nog de gang naar een Europese rechter maken, valt hier nog niets over te zeggen.

De zaak draait om de dood van 350 moslimjongens en -mannen die op de VN-compound in Srebrenica waren achtergebleven na de grootschalige 'evacuaties' door Bosnisch-Servische eenheden onder leiding van generaal Ratko Mladic.

Hoge Raad schat overlevingskans in op 10 procent

Het wordt de Nederlandse blauwhelmen van Dutchbat aangerekend dat ze hebben meegewerkt aan de overlevering van deze meer dan driehonderd overgebleven personen, omdat zij niet alles hebben gedaan om hen verborgen te houden voor de Bosnische Serviërs.

De Hoge Raad schat in dat de 350 overgebleven mannen 10 procent kans hadden om te overleven, omdat het vrij aannemelijk is dat Mladic ze alsnog had ontdekt en omgebracht. De nabestaanden kunnen dat percentage van de geleden schade daarom verhalen op de Staat.

De hoogste rechter voegde daaraan toe dat het bijna onmogelijk is om "aan ieders leed recht te doen".

Duizenden moslims probeerden bossen in te vluchten

Duizenden moslims probeerden tijdens de opmars Mladic nog te vluchten via de bossen, maar het overgrote deel van hen is gepakt. Op 11 juli 1995 werd de enclave uiteindelijk ingenomen door de Bosnisch-Servische eenheden.

Dutchbat had volgens de Hoge Raad moeten weten wat er met de mannen zou gebeuren als ze in handen van de eenheden van Mladic vielen. Zo werden hun paspoorten op één hoop gegooid én waren er al berichten over massaexecuties binnengekomen.