Het Openbaar Ministerie (OM) beschikt over 25 verklaringen van kroongetuige Tony de G. in onderzoeken die draaien om onder meer liquidaties waar kopstukken van motorclub Caloh Wagoh van worden verdacht. Dit is donderdag gebleken uit een pro formazitting in de zaak, die dient bij het beveiligde complex bij Schiphol.

Justitie heeft nog tot zeker eind dit jaar nodig voordat meer gezegd kan worden over de omvang van de verklaringen en de deal die met De G. gesloten is.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar deze verklaringen, zo meldt het OM. De G. wordt wel al betrouwbaar genoemd door de officier van justitie, omdat hij onder meer beschikt over daderkennis.

Zijn verklaringen hebben ervoor gezorgd dat kopstukken Greg R. (70) en Delano R. zijn opgepakt voor hun vermeende betrokkenheid bij de liquidaties van Zeki Yumusak en Jair Wessels. Delano R. wordt daarnaast ook verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie op Farid Souhali. Zij zijn allen in 2017 doodgeschoten.

De kroongetuige is zelf betrokken geweest bij de liquidatie van Wessels. Hij is zelf lid geweest van Caloh Wagoh.

Vijf zaken donderdag behandeld

Donderdag worden vijf zaken behandeld: drie liquidaties, een afpersingszaak en de beschieting van een woning in Doorn, tegen zeven mannen. Een andere man, die opdracht zou hebben gegeven voor de moord op Yumusak, is eerder deze maand opgepakt maar maakte nog geen deel uit van de zitting van donderdag.

Justitie gaf te kennen dat het mogelijk is dat er nog meer aanhoudingen plaats zullen vinden als gevolg van de verklaringen van de kroongetuige.

Gwensly G. kwam eerder voor in onderzoek liquidatie broer kroongetuige

Gwensly G. stond donderdag voor het eerst in deze zaak voor de rechter. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van Souhali.

Gwensly G. kwam eerder voor in het onderzoek naar het doodschieten van de broer van kroongetuige Nabil B., de man die verklaard heeft over de voortvluchtige Ridouan Taghi. Het DNA van Gwensly G. werd aangetroffen op gedumpte wapens, maar de bevindingen waren toen dat hij met het doodschieten van het onschuldige familielid van B. niets te maken had.

De nabestaanden van Souhali en van Yumusak waren aanwezig bij de zitting. De planning is dat de zaak eind 2020 inhoudelijk behandeld wordt, waarin ook de strafeis aan bod komt.