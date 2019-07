Nederland schaft acht of negen extra F35-straaljagers aan. Die komen boven op de 37 gevechtsvliegtuigen waartoe het vorige kabinet al had besloten, bevestigt minister Ank Bijleveld van Defensie in een interview met Trouw.

"En bij het volgende kabinet zal de defensiebegroting opnieuw omhoog moeten. Daartoe zijn we binnen de NAVO ook verplicht", licht Bijleveld toe.

"Binnen de NAVO bungelen we qua uitgaven nog steeds onderaan. Dus we zullen extra stappen moeten zetten. Volgend jaar hebben we een herijking van de defensienota. Dat moet rond de voorjaarsnota van 2020 klaar zijn", aldus de minister.

Eind vorig jaar kondigde ze al aan dat het kabinet bovenop de 37 ongeveer vijftien F-35's wil kopen als onderdeel van vijf prioriteiten: uitbreiding van vuurkracht op land en op zee, versterking van de special forces en cybercapaciteit.

Het exacte aantal F-35-toestellen dat wordt aangeschaft, hangt volgens Bijleveld af van de koers van de dollar op het moment van aankoop. Ze worden betaald van de 1,5 miljard euro die het kabinet extra voor de krijgsmacht uittrok.

Aankondiging valt samen met bezoek Rutte aan Witte Huis

Nederland wilde het aanvankelijk bij 37 F-35's houden, wat neerkomt op twee zogeheten squadrons. Maar om aan de wens van de Verenigde Staten tegemoet te komen drong de NAVO bij Nederland aan op de aanschaf van een derde squadron. Het aantal van 37 zou ook hebben betekend dat er maar vier vliegtuigen beschikbaar zouden zijn voor missies in het buitenland.

Dat het acht of negen extra toestellen worden, meldt Bijleveld in het interview met Trouw op de dag dat premier Mark Rutte langsgaat bij de Amerikaanse president Donald Trump. Defensie en veiligheid zijn donderdagmiddag opnieuw gespreksthema, net als internationale handel.

In het NAVO-plan voor het opvoeren van de defensie-uitgaven zegde Nederland onder meer ook toe raketten te willen aankopen voor marineschepen en meer tanks en artillerie te willen aanschaffen voor de landmacht. Daarvoor is momenteel nog geen geld gereserveerd.