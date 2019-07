De donderdag wordt overwegend bewolkt en hier en daar kan er een bui vallen. Het wordt zo'n 20 tot 26 graden.

De dag start met dikke wolkenvelden die langzaam over Nederland heen trekken. Daarbij is er in het noordoosten van het land kans op een enkele bui.

In de loop van de middag kan het ook in andere delen van Nederland gaan regenen, maar de hoeveelheid neerslag valt mee. In grote delen van het land is het zo goed als windstil, alleen aan de westkust kan een vrij krachtige wind ontstaan.

Ook vanavond veel bewolking, maar richting middernacht kan het vanuit het zuidoosten gaan opklaren. Het kwik daalt dan langzaam tot beneden de 17 graden.