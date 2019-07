De vier grootste pensioenfondsen van Nederland dreigen volgend jaar te moeten korten op de pensioenen, ondanks het recente pensioenakkoord. Als dat gebeurt, dan worden de pensioenen verlaagd van zo'n 8 miljoen mensen in Nederland, schrijft NOS. De fondsen zeggen in reactie op hun kwartaalcijfers, die donderdag verschijnen, in de problemen te komen door de "extreem lage rente".

De fondsen zijn tevreden over hun beleggingswinsten, maar deze werden tenietgedaan door de gedaalde rente. Daardoor steeg het geld te langzaam in waarde en moeten ze nu al meer geld in kas hebben.

Eerder was al bekend dat bij metaalfondsen PME en PMT korten in 2020 al aannemelijk was, nu blijkt dat zorgfonds PFZW en ambtenarenfonds ABP ook in de knel dreigen te komen met hun beleidsdekkingsgraad.

Dat is een graadmeter die aangeeft in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Als de dekkingsgraad onder de 100 procent zakt, mogen fondsen de pensioenen verlagen, als gevolg van het pensioenakkoord. Daarvoor lag de 'lat' nog op 104 procent.

PME zit al onder de nieuwe minimumgrens en scoort 99,8 procent. PMT zit er met 100,8 procent nog nipt boven. PFZW en ABP hebben vergelijkbare cijfers, maar hebben volgens de regels nog een jaar langer de tijd om orde op zaken te stellen.

Echter verhoogde de commissie-Dijsselbloem onlangs de ondergrens voor de kritische dekkingsgraad van 88 procent naar om en nabij de 95 procent. Welk fonds daaronder zakt, moet ingrijpen. Door die verandering lijken PFZW en ABP volgend jaar al de pensioenen te moeten verlagen.