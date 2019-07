De boete voor het dragen van een boerka of integraalhelm op bepaalde plekken in Nederland wordt 150 euro, blijkt woensdag uit de beleidsregel van het Openbaar Ministerie (OM) die is gepubliceerd in de Staatscourant.

Vanaf 1 augustus is het verboden om gezichtsbedekkende kleding als een boerka, nikab, integraalhelm of bivakmuts te dragen in het onderwijs, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen.

Vertegenwoordigers van de overheid en vervoerders moeten iemand die in overtreding is daarop wijzen en vragen de gezichtsbedekkende kleding te verwijderen of het pand of vervoermiddel te verlaten. Pas als dat verzoek wordt genegeerd, kan de politie worden ingeschakeld.

De Eerste Kamer stemde vorig jaar juni in met het boerkaverbod. Destijds werd al duidelijk dat de boete binnen de eerste categorie zou vallen, waarvan het maximale bedrag momenteel op 415 euro ligt. In de publicatie geeft het OM aan dat er geen taakstraf kan worden opgelegd voor de overtreding.

Verbod zou vanaf 1 juli gelden

Het gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding zou oorspronkelijk vanaf deze maand gaan gelden, maar werd "in verband met de zorgvuldigheid" een maand uitgesteld.

"Op deze manier wordt namelijk gezorgd dat het verbod niet tijdens het schooljaar ingaat", verklaarde minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken in april. Hiermee hoopte ze verwarring te voorkomen over het moment waarop het verbod van kracht is.