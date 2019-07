Naoufal 'Noffel' F. heeft van de rechtbank in Amsterdam een levenslange celstraf opgelegd gekregen voor het aansturen van de moord op de Iraanse dissident Mohammad Reza Kolahi Samadi (56), die in Nederland de schuilnaam Ali Motamed had aangenomen.

Volgens de rechter heeft F. (38) zijn recht op deelname in de samenleving verspeeld. "Er is op koelbloedige wijze een einde gemaakt aan het leven van het slachtoffer en de verdachte heeft deze moord mede, en zonder enig moreel besef, georganiseerd", aldus de rechter.

F. hoorde zijn straf, die werd uitgesproken in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, volgens aanwezigen onbewogen aan.

Samadi werd op 15 december 2015 vlak bij zijn woning in Almere doodgeschoten. De schutters Anouar A. (29) en Moreo M. (36) kregen eerder 20 en 25 jaar cel opgelegd.

F. is al eerder veroordeeld voor het aansturen van de liquidatiepoging op Peter 'Pjotr' R. in 2015. Deze man kon op het nippertje ontkomen. F. kreeg voor die moordpoging 18 jaar cel opgelegd. Zijn nieuwe straf wordt daarbij opgeteld.

Het bewijs tegen F. bestaat onder meer uit PGP-berichten (Pretty Good Privacy) die justitie in handen heeft.

Iraniër verantwoordelijk gehouden voor bomaanslag

Samadi wordt door Iran verantwoordelijk gehouden voor een van de grootste bomaanslagen in het land ooit. Door de aanslag in 1981 kwamen meer dan zeventig leden van de republikeinse partij in Teheran om het leven.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft informatie waaruit blijkt dat Iran de uiteindelijke opdracht voor de liquidatie van de man heeft gegeven. Dit maakte overigens geen deel uit van het strafproces tegen F.

Samadi kwam in de jaren negentig naar Nederland en leidde hier een ogenschijnlijk rustig bestaan als elektromonteur.