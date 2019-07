De politie heeft na de uitzending van Opsporing Verzocht zestien tips binnengekregen over de verdwijningszaak van de zevenjarige Jaïr Soares. Het jongetje verdween in 1995 van het strand in Monster.

De familie van het jongetje hoopt dat de zaak alsnog opgelost kan worden.

Het team dat met de cold case bezig is, heeft onlangs ook informatie over het kind verspreid in tbs-klinieken, omdat het mogelijk is dat de dader hier in zit of heeft gezeten.

Er wordt van uitgegaan dat het kind niet meer leeft en mogelijk slachtoffer is geworden van een zedendelict. In de afgelopen jaren is meerdere keren in de duinen gezocht, maar zonder resultaat.