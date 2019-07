Het Openbaar Ministerie (OM) moet nader strafrechtelijk onderzoek verrichten naar de manier waarop Michael P. op 9 oktober 2017 is opgepakt in de zaak-Anne Faber. Dat is woensdag gelast door het hof in Amsterdam.

P. liep bij zijn arrestatie letsel aan zijn schouder op en heeft hier aangifte van gedaan. Justitie kwam eerder tot de conclusie dat de leden van het arrestatieteam niet vervolgd hoefden te worden. De advocaten van P. zijn hierop een procedure gestart.

Het hof in Amsterdam stelt de advocaten van P. nu in het gelijk: "De Staat moet uitputtend onderzoek doen, maar daarvan is in deze zaak nog geen sprake; te veel vragen zijn nog onbeantwoord", aldus het vonnis.

Er wordt verwezen naar het feit dat in de wet is vastgelegd dat niemand onderworpen mag worden aan folteringen, bestraffingen of onmenselijke of vernederende behandelingen. "Dit is een grondprincipe van de Nederlandse rechtsstaat", zegt het hof.

Dat justitie nu weer onderzoek moet doen, betekent niet dat de betrokken leden van het arrestatieteam daadwerkelijk vervolgd gaan worden: de zaak kan geseponeerd worden.

In het kort Justitie moet nader onderzoek doen naar arrestatie Michael P.

Hij had eerder aangifte gedaan, maar OM wilde niet vervolgen

Arrestatie zorgde niet voor strafvermindering in zaak-Anne Faber

Politie dacht dat Faber nog in leven kon zijn

Politie en justitie dachten ten tijde van de arrestatie dat Faber, die toen nog vermist was, nog in leven kon zijn. Daarom oefenden de leden van het arrestatieteam druk op P. uit om haar verblijfplaats te onthullen. Zo werd aan zijn geboeide handen getrokken en werd een gemuilkorfde politiehond bij zijn gezicht gehouden.

Na onderzoek zijn vijf leden van het arrestatieteam aangemerkt als direct betrokkenen bij de aanhouding.

Het hof wil dat wordt onderzocht of hen is geïnstrueerd om P. fysiek hard aan te pakken en of de instructies "wel duidelijk genoeg waren voor het arrestatieteam".

P. kreeg in hoger beroep geen strafvermindering

Eerder deze maand is de 29-jarige P. in hoger beroep veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het ontvoeren, verkrachten en doden van de destijds 25-jarige Faber. Hij heeft geen strafvermindering gekregen voor de manier waarop hij was opgepakt, omdat het hof in Arnhem vond dat dat in een aparte zaak behandeld moest worden.

Faber verdween op 29 september 2017 tijdens een fietstocht, haar lichaam werd dertien dagen later op instructie van P. gevonden.