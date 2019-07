Bij het Nationaal Monument MH17, in Vijfhuizen, is woensdagmiddag de MH17-ramp officieel herdacht. Tijdens de herdenking gaf onder andere premier Mark Rutte een toespraak en legden nabestaanden bloemen bij het monument.

Piet Ploeg, de voorzitter van Stichting Vliegramp MH17 sprak namens de nabestaanden en opende de herdenking. "We kijken op een dag als vandaag terug op de afgelopen vijf jaar, een periode waarin veel is gebeurd; in ons persoonlijk leven én in de wereld om ons heen."

Ploeg stond in zijn speech onder andere stil bij het lopende strafrechtelijke onderzoek, de realisatie van het monument en het maken van nieuwe herinneringen met elkaar.

"Vijf jaar klinken als: het is al vijf jaar geleden, maar ik weet dat het voor velen voelt als pas vijf jaar geleden. Het gemis blijft groot; de confrontatie met die verschrikkelijke tijd in 2014 blijft ook groot. Vijf jaar brengt ook met zich mee dat u toch weer een beetje het gewone leven oppakt en er ruimte is voor andere dingen."

Rond 15.20 uur werd minuut stilte gehouden

Het is de vijfde keer dat de 298 slachtoffers, die in 2014 in het neergehaalde vliegtuig zaten, zijn herdacht. Hun namen werden tijdens de herdenking voorgelezen door familie en vrienden.

Op de plek waar de namen werden voorgelezen, staan 298 bomen. Die zijn in 2016 geplant door nabestaanden van de slachtoffers. Rondom het gedenkteken staan zonnebloemen in bloei. De zaden van de bloemen komen van het veld in Oekraïne, waar het verongelukte toestel neerstortte.

