Bij het Nationaal Monument MH17 in het Noord-Hollandse Vijfhuizen is woensdagmiddag de MH17-ramp officieel herdacht. Tijdens de herdenking gaf onder anderen premier Mark Rutte een toespraak en legden nabestaanden bloemen bij het monument.

Piet Ploeg, de voorzitter van Stichting Vliegramp MH17, sprak namens de nabestaanden en opende de herdenking, waar zo'n twaalfhonderd mensen bij aanwezig waren. "We kijken op een dag als vandaag terug op de afgelopen vijf jaar, een periode waarin veel is gebeurd; in ons persoonlijk leven én in de wereld om ons heen."

Ploeg stond in zijn speech onder meer stil bij het lopende strafrechtelijke onderzoek, de realisatie van het monument en het maken van nieuwe herinneringen met elkaar.

"Vijf jaar klinken als 'het is al vijf jaar geleden', maar ik weet dat het voor velen voelt als pas vijf jaar geleden. Het gemis blijft groot; de confrontatie met die verschrikkelijke tijd in 2014 blijft ook groot. Vijf jaar brengt ook met zich mee dat u toch weer een beetje het gewone leven oppakt en er ruimte is voor andere dingen."

Rutte bewondert geduld nabestaanden

Premier Rutte sprak zijn bewondering uit voor het geduld dat de nabestaanden hebben tijdens het onderzoek naar wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de MH17-ramp. "Ik wil vandaag mijn diepe respect en dankbaarheid uitspreken voor de moed en het geduld waarmee u deze weg afwandelt."

"Het gevoel schreeuwt dat dit snel moet gebeuren, terwijl het verstand zorgvuldigheid voorschrijft", aldus Rutte. "Want de weg naar gerechtigheid loopt via vasthoudendheid en eensgezindheid, via zelfbeheersing en gecontroleerde emotie."

Hij voegde daaraan toe op die weg "standvastig" verder te gaan, "met alles wat in ons zit".

'Wij zijn groot geworden, jij bent klein gebleven'

Na de toespraak van de premier werden de namen voorgelezen van de 298 slachtoffers van de vliegramp. Het zorgde voor veel emoties bij de nabestaanden.

Op de plek waar de namen werden voorgelezen, staan 298 bomen. Die zijn in 2016 geplant door nabestaanden van de slachtoffers. Rondom het gedenkteken staan zonnebloemen in bloei. De zaden van de bloemen komen van het veld in Oekraïne, waar het toestel neerstortte.

Nadat rond 15.20 uur, de tijd waarop het vliegtuig in 2014 neerstortte, een minuut stilte was gehouden, vertelden broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes en vriendjes en vriendinnetjes over hun herinneringen aan de jonge slachtoffers van de ramp.

"Wij zijn groter geworden, alleen jij bent klein gebleven", zei een van de jonge nabestaanden in tranen.

Ook Grapperhaus en Blok aanwezig

Het is de vijfde keer dat de 298 slachtoffers, die in 2014 in het neergehaalde vliegtuig zaten, zijn herdacht.

Bij de herdenking was niet alleen minister-president Rutte aanwezig. Ook onder anderen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Blok van Buitenlandse Zaken waren namens het kabinet aanwezig.

Daarnaast waren ook Khadija Arib (voorzitter Tweede Kamer), Fred Westerbeke (hoofdofficier van justitie), Wilbert Paulissen (hoofd van het internationale onderzoeksteam JIT), Pieter-Jaap Aalbersberg (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en Jeroen Dijsselbloem (voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid) bij de herdenking.