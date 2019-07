Gemeenten moeten zich beter voorbereiden op een hittegolf. Daarvoor pleit het Rode Kruis, dat woensdag een Hittegolfgids voor steden uitbrengt.

Zo moeten er volgens de hulporganisatie afspraken met andere lokale partijen worden gemaakt over wie wat doet bij perioden van hitte en moeten stedenbouwkundigen in hun plannen meer rekening houden met snikhete dagen.

Volgens het Rode Kruis is na de hittegolf van juli 2006, toen duizend meer mensen dan in een gemiddelde julimaand overleden, landelijk het nodige gebeurd.

Zo is er een Nationaal Hitteplan gekomen, "waardoor risicogroepen beter in de gaten worden gehouden", zegt Maarten van Aalst, directeur van het Klimaatcentrum van het Rode Kruis. "Maar op lokaal niveau, in de wijken, kunnen we meer doen om kwetsbaren te helpen als het heet is."

'Kwetsbare inwoners waarschuwen met telefonische checks'

Het gaat dan vooral om ouderen en chronisch zieken. Volgens Van Aalst is het van belang om voor 'koelplekken' bij warmere gedeelten in de stad met weinig groen en veel bebouwing te zorgen.

Daarnaast adviseert hij om kwetsbare inwoners op tijd voor de hitte te waarschuwen en met telefonische checks dagelijks een vinger aan de pols te houden. Ook is het volgens Van Aalst belangrijk om in het onderwijs voorlichting te geven over de gevaren van hitte.

Tevens kunnen stedenbouwkundigen bij de ontwikkeling van de stad meer rekening houden met hitte, door bijvoorbeeld meer bomen of perken te plaatsen. "Er zijn al gemeenten die hier werk van maken, maar nog niet iedere gemeente doet dit."

KNMI: Statistieken tonen aan dat het warmer wordt

Van een hittegolf is officieel sprake als in De Bilt, waar het KNMI zit, minimaal vijf zomerse dagen op rij worden gemeten, waarvan er minimaal drie als tropisch kunnen worden gekwalificeerd. Een dag is zomers als de maximumtemperatuur 25 graden of hoger is; van een tropische dag is sprake als de temperatuur de 30 graden aantikt.

Van de 26 hittegolven die sinds 1901 in Nederland werden gemeten, vond bijna de helft plaats in de afgelopen twintig jaar. Het KNMI is heel voorzichtig met het doen van voorspellingen over het aantal hittegolven dat Nederland in de toekomst te wachten staat.

"Maar de statistieken tonen wel aan dat de temperaturen over het algemeen stijgen", legt woordvoerder Josine Camps uit. "Dus de trend dat er met grote regelmaat hitterecords zullen worden gebroken, wordt naar verwachting wel doorgezet."