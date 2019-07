Dinsdagavond was er in Nederland een gedeeltelijke maansverduistering te zien. Rond 21.45 uur kwam de maan gedeeltelijk verduisterd op. Het hoogtepunt was rond 23.30 uur; toen was de maan met 66 procent het meest verduisterd. Om 2.20 uur scheen de maan weer als gebruikelijk.

Vooral in het zuidwesten was het verschijnsel goed te zien, omdat daar weinig bewolking was.

Een maansverduistering komt voor als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt te staan. De aarde blokkeert dan het zonlicht en de schaduw van onze planeet valt dan over de maan.

Omdat de aarde dinsdagavond niet precies tussen de zon en de maan in stond, leek het alsof er een hap uit de maan was genomen.

Foto's: Pro Shots

Foto: Jan Middelveld

Foto: Jan Middelveld