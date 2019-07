Toezichthouder Commissariaat voor de Media heeft als gevolg van het vertrek van de algemeen directeur, die begin juli per direct vertrok, momenteel een stuurloze organisatie. Ook is er volgens NRC nog geen opvolger gevonden voor de in juni afgezwaaide voorzitter.

Volgens de krant heerst er onderling wantrouwen in de organisatie van de toezichthouder en is er onder de vijftig medewerkers van het bedrijf een hoog verloop van personeel, van gemiddeld 20 procent per jaar. Ook spreekt de krant van "interne chaos".

Volgens een woordvoerder van het Commissariaat voor de Media is "chaos een groot woord". Wel bevestigt hij in gesprek met NU.nl dat de directeur en voorzitter vertrokken zijn.

De jongste spanningen zouden zijn veroorzaakt door de vertrekregeling van de begin juli vertrokken voorzitter Madeleine de Cock Buning. Zij zou de komende tien jaar recht hebben op 6,5 ton aan wachtgeld, terwijl er intern kritiek zou zijn op haar functioneren.

Het Commissariaat voor de Media laat in een reactie aan de krant weten dat De Cock Buning "zo kort mogelijk en in ieder geval niet langer dan een jaar" gebruik zal maken van de regeling.

Naar verwachting wordt in augustus een nieuwe voorzitter benoemd door het ministerie. Een nieuwe directeur zal door de commissie worden benoemd, die pas compleet is wanneer de nieuwe voorzitter aan het team is toegevoegd.

Buné verzweeg berisping voor minister Slob

Algemeen directeur Suzanne Teijgeler vertrok begin juli per direct naar Discovery Benelux, een bedrijf dat onder toezicht van het Commissariaat voor de Media staat. In juni zijn de toezichtkosten voor Discovery verlaagd. Drie weken later meldde Teijgeler haar sollicitatie bij commissaris Jan Buné.

Buné is de enige overgebleven bestuurder van het Commissariaat voor de Media. Hij heeft bij zijn herbenoeming in 2018 een berisping verzwegen voor minister Arie Slob, zo blijkt uit onderzoek van de krant.

Buné werd in 2018 berispt door de tuchtrechter vanwege "onzorgvuldig en ondeskundig" handelen als accountant. Het Commissariaat voor de Media zegt tegen de krant de berisping niet gemeld te hebben omdat de uitspraak van de rechter "geen raakvlakken heeft met zijn werkzaamheden voor het Commissariaat voor de Media".