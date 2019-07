Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht verouderingsfoto's getoond van Ridouan Taghi en Saïd R., die wereldwijd worden gezocht. De politie roept vakantiegangers op om uit te kijken naar de twee voortvluchtigen.

Politie en justitie denken dat de twee mannen zich in Colombia of Mexico bevinden, of mogelijk in Spanje of Dubai. Het is volgens de politie ook mogelijk dat de twee mannen plastische chirurgie hebben gehad.

Taghi (41) en R. (47) staan al ruim anderhalf jaar op de Nationale Opsporingslijst. De politie heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot hun arrestatie.

De twee mannen worden vervolgd voor hun mogelijke betrokkenheid bij vijf liquidaties. Het gaat hier om de moorden op Ronald Bakker (2015), Samir Erraghib (2016), Ranko Scekic (2016), Martin Kok (2016) en Hakim Changachi (2017). Ze zijn eerder deze maand bij verstek gedagvaard.

Ook is recent het proces van start gegaan tegen mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de moorden. Het bewijs dat justitie tegen hen heeft bestaat onder meer uit verklaringen van kroongetuige Nabil B. en PGP-berichten.

De advocaat van Taghi, Inez Weski, heeft eerder gemeld dat de verklaringen van de kroongetuige "in elkaar gepuzzeld zijn" in samenwerking met de recherche.