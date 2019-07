Het is over een paar weken 24 jaar geleden dat de destijds zevenjarige Jaïr Soares verdween op het strand in Monster, waar hij met onder anderen zijn ouders was. Er is nooit meer een spoor van hem gevonden. De familie van de jongen en de politie hopen nu op tips in de cold case uit 1995.

Op vrijdag 4 augustus 1995 gaat het jongetje met een van zijn vier oudere broers en zijn ouders naar het strand. Een vriendin van de familie sluit aan met haar vierjarige dochter.

Rond 15.30 uur komt het gezelschap aan. De kinderen spelen wat in de zee, maar omdat het al wat later op de dag is, blijkt het water wat koud. Ze gaan niet dieper dan tot hun enkels, wordt door de politie geschetst in Opsporing Verzocht.

Twee uur later besluiten de ouders van Soares met de kinderen patat te gaan eten bij Beach Club Molenslag. De vriendin blijft op de spullen passen. Omdat Jaïr en het meisje al wat sneller klaar zijn met eten, gaan ze alvast weer buiten de strandtent spelen. En het blijkt in deze paar minuten fout te zijn gegaan: de ouders van het jongetje raken in paniek als ze hun kind niet meer zien.

Gebied wordt afgezocht door hulpdiensten

De ouders zoeken het gebied af, al snel vergezeld door de politie en de reddingsbrigade. De zoektocht is tevergeefs, evenals de zoektochten die in de afgelopen 24 jaar hebben plaatsgevonden: er is geen spoor van het kind meer gevonden. Dat hij in zee is gelopen of dat hij is weggelopen, wordt zo goed als uitgesloten: het water was koud, en Jaïr was zich er erg van bewust dat hij niet zomaar mocht afdwalen.

Een van de broers van de vermiste jongen laat aan het opsporingsprogramma weten dat zijn moeder, als ze haar kinderen die avond vertelt wat er gebeurd is, geen stem meer heeft doordat ze zo hard Jaïrs naam heeft geschreeuwd.

Zoeken naar Jaïr Soares. (Foto: Opsporing Verzocht)

Team cold case wil zaak oplossen

Het team dat de cold case onderzoekt doet nu weer een poging om de zaak op te lossen. Eerder op dinsdag schreef De Telegraaf al dat informatie over de cold case is verspreid in tbs-klinieken. Er wordt volgens de krant rekening mee gehouden dat het jongetje slachtoffer is geworden van een zedendelict en dat de dader in zo'n kliniek zit of heeft gezeten.

De politie denkt dat het kind niet meer leeft en hoopt op tips van mensen die de bewuste dag in augustus iets hebben gezien. Ook kan de dader mogelijk met andere mensen hebben gepraat over de gebeurtenis, wordt dinsdag geschetst. Volgens de agenten zou Jaïr met 'zachte hand' moeten zijn meegenomen door iemand, omdat het erg druk was op het strand.

Een van de broers van Soares, die zich zijn altijd vrolijke broertje Jaïr nog goed herinnert, zegt dat de familie leeft met verdriet en pijn. "De enige manier van het doorbreken is de waarheid."