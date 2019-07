De rechtbank in Arnhem heeft dinsdag achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd aan een 47-jarige man voor het verkrachten en doden van een 21-jarige vrouw in de Gelderse plaats Buren. Volgens de rechter is bewezen dat de man de woning in brand heeft gestoken nadat hij de vrouw verkracht en hard geslagen had.

Het misdrijf vond plaats in de nacht van 31 december 2017 op 1 januari 2018. De jonge vrouw, die Nathalie Polak heette, heeft tijdens die jaarwisseling bezoek gekregen van de man, Gerard van D., die seks met haar wilde.

Dit heeft ze geweigerd, waarop de man haar op gewelddadige wijze verkrachtte. Volgens de rechtbank staat vast dat ze uiteindelijk om het leven is gekomen door ernstig hersenletsel: de man uit Tiel heeft haar meerdere keren met een wodkafles op haar hoofd geslagen.

"Volgens de rechtbank kan de man dit met geen andere reden hebben gedaan, dan met het doel om de waarheid - namelijk dat hij Nathalie heeft verkracht - te verbergen", aldus het vonnis.

Na de verkrachting heeft de man het appartement waar de jonge vrouw begeleid woonde in brand gestoken. Hij heeft eerder verklaard dat het juist de vrouw was die dit gedaan had, maar dat acht de rechtbank ongeloofwaardig. De hond en de twee katten van het slachtoffer zijn om het leven gekomen bij de brand.

De man moet een schadevergoeding van 25.000 euro betalen aan de ouders van Polak.