De afsluiting van de hal van vliegveld Eindhoven Airport op zondag blijkt het gevolg te zijn van een valse melding, meldt het Parket Antwerpen. Een Belgische man die doelwit zou zijn van zware criminelen, blijkt de doodsbedreiging naar zichzelf te hebben gestuurd.

"Op zondag trof de Nederlandse politie naar aanleiding van een melding uit België ernstige veiligheidsmaatregelen op de luchthaven van Eindhoven. Uit verder onderzoek is gebleken dat het beweerde slachtoffer zelf de dreiging geuit heeft", meldt een woordvoerder van het Parket van Antwerpen aan Studio 040.

De woordvoerder laat weten dat een vrouw uit Brussel zondagavond meldde dat zij verontrustende berichten van een kennis kreeg. In die berichten zou een vriend van haar met de dood bedreigd worden. Die vriend zou op dat moment op weg zijn naar de luchthaven van Eindhoven om iemand op te halen.

De bedreigingen in die berichten waren dusdanig ernstig dat de Belgische politie de Nederlandse politie erover heeft ingelicht. Die kwam meteen in actie en ging op zoek naar het vermeende slachtoffer. De hal van Eindhoven Airport werd toen tijdelijk afgesloten.

Man onder begeleiding naar grens gebracht

Toen de Nederlandse politie de man gevonden had, werd de man onder begeleiding van een helikopter en arrestatieploegen tot aan de grens gebracht. De Belgische politie nam de begeleiding over en bracht hem naar zijn woning in de regio Turnhout.

Het Parket Antwerpen is hierop een onderzoek gestart. Uit de eerste resultaten blijkt dat het vermeende slachtoffer zelf de dreigberichten verstuurde.

46-jarige Belg heeft inmiddels bekend

"Er zijn aanwijzingen dat het beweerde slachtoffer en de beweerde dader dus één en dezelfde persoon zijn", aldus de woordvoerder. De 46-jarige man heeft inmiddels bekend.

De man is geen onderwereldfiguur en had ook geen terroristische motieven. Dat laat een woordvoerder weten aan Studio 040. "We moeten meer denken aan een man die niet in de gaten had, wat zo'n melding allemaal teweegbrengt."

De man is gearresteerd en wordt dinsdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Turnhout. Hij wordt vervolgd voor het verspreiden van valse inlichtingen met betrekking tot ernstige aanslagen en telecommunicatieve overlast. De maximum straf die de man boven het hoofd hangt, is twee jaar cel en een geldboete van 2.400 euro.